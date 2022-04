Pesci come sogliole e rombi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci come sogliole e rombi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PLEURONETTIFORMI

Significato/Curiosita : Pesci come sogliole e rombi

Adriatico, per aumentare l'efficienza della pesca dei pesci piatti (come sogliole e rombi, dei pectinidi e di altri molluschi. si tratta di una rete a strascico...

L'ordine dei pleuronectiformes è conosciuto solitamente col nome di pesci piatti. il nome deriva dal greco e significa nuotatori su un lato. sottordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

