La parte scheletrica della testa - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CRANIO

Significato/Curiosita : La parte scheletrica della testa

Il sistema scheletrico è l'insieme delle ossa, delle cartilagini e delle articolazioni del corpo di diversi animali. la cartilagine è un tessuto connettivo...

Crescita delle ossa del cranio durante lo sviluppo, crescita che avviene dall'interno verso l'esterno. le suture del cranio sono sempre più complesse... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

