La parte centrale di una mela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte centrale di una mela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TORSO

Significato/Curiosita : La parte centrale di una mela

Il castello di santa lucia del mela si trova a santa lucia del mela in città metropolitana di messina. sorge sulla sommità del colle mankarru e domina...

Tronco, anche detto busto o torso, è una medesima porzione del corpo umano comprendente tre distinti porzioni ossee. il torso è il vero centro pulsante... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con parte; centrale; mela; La parte scheletrica della testa; Ordine di rettili a cui apparte ngono le testuggini; Tito e Vespasiano fecero parte di quella Flavia; Creare la parte inferiore della scarpa; Area ossea centrale del piede prima delle falangi; In fondo alla navata centrale ; La parte centrale del nostro continente; Città della Sicilia centrale ; Cuore di mela ; Nella zucca e nella mela nzana; La variante di una parola come malinconia per mela nconia; Ravanelli, sedani, mela nzane..; Cerca nelle Definizioni