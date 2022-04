Organization of american States - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organization of american States. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OAS

Significato/Curiosita : Organization of american states

Francese (organisation des états américains, oea), l'inglese (organization of american states, oas), il portoghese (organização dos estados americanos, oea)...

oas – municipalità della provincia di albay (filippine) obstacle assessment surface – superficie di valutazione degli ostacoli, in aeronautica oracle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

