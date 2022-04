Nativa di Bratislava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativa di Bratislava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SLOVACCA

Significato/Curiosita : Nativa di bratislava

Distinte compagnie (opera, balletto e teatro di prosa) il teatro neo rinascimentale della città vecchia di bratislava, che in precedenza ospitava due degli ensemble...

Repubblica slovacca (disambigua). coordinate: 49°n 20°e / 49°n 20°e49; 20 la slovacchia (slovàcchia), ufficialmente repubblica slovacca (in slovacco slovensko... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con nativa; bratislava; Una valida alternativa all auto; In alternativa alla verità in un celebre gioco; Un alternativa a SpA, Srl e Sas; Ripetuto è un alternativa ... che si dà; Praga : ceco = bratislava : x; I cittadini di bratislava e Nitra; Cerca nelle Definizioni