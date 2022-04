Multiplo di un unità di misura di resistenza elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Multiplo di un unità di misura di resistenza elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MEGAOHM

Significato/Curiosita : Multiplo di un unita di misura di resistenza elettrica

Resistività elettrica, anche detta resistenza elettrica specifica, è l'attitudine di un materiale ad opporre resistenza al passaggio delle cariche elettriche. rappresenta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ohm. l'ohm (simbolo ) è l'unità di misura della resistenza elettrica nel sistema internazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

