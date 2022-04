I militari italiani con la penna nera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I militari italiani con la penna nera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALPINI

Significato/Curiosita : I militari italiani con la penna nera

Caratterizzante del corpo divenne il cappello alla "calabrese" con la penna nera, ornato con fregio rappresentante un'aquila ad ali spiegate sormontata da...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi alpini (disambigua). gli alpini sono le truppe da montagna altamente specializzate dell'esercito... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

