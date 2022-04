Medico specializzato nelle malattie dell età senile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Medico specializzato nelle malattie dell età senile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GERIATRA

Significato/Curiosita : Medico specializzato nelle malattie dell eta senile

Nei soggetti in età pediatrica); malattie infiammatorie croniche intestinali (0,9-2%), come celiachia (0,4-1%), colite ulcerosa e malattia di crohn; raramente...

Salute e l'insorgenza delle malattie tipiche della persona anziana. il geriatra è quel medico che opera avendo ben presenti le nozioni fornite dalla gerontologia;

