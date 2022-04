In inverno avvolge spesso la Pianura Padana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In inverno avvolge spesso la Pianura Padana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEBBIA

Significato/Curiosita : In inverno avvolge spesso la pianura padana

Creato nel 2009 da daniele cannistrà in una piccola cittadina della pianura padana, si differenzia dal tofu normale per il sapore e per i valori nutrizionali...

Disambiguazione – se stai cercando altre occorrenze, vedi nebbia (disambigua). la nebbia è il fenomeno meteorologico per il quale una nuvola scendendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

