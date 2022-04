Incendio appiccato di proposito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incendio appiccato di proposito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOLOSO

Significato/Curiosita : Incendio appiccato di proposito

Francia venne interrotta solo dalla sua distruzione da incendio doloso il 23 maggio 1871, appiccato dai comunardi jules-henri-marius bergeret, victor bénot...

L'omicidio doloso (comunemente omicidio volontario) in diritto penale è il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale che consiste nel provocare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con incendio; appiccato; proposito; Velivolo usato in operazioni antincendio ; Un incendio che distrugge ogni cosa; Erogano acqua in caso di incendio ; Principio d incendio ; Nerone lo avrebbe appiccato a Roma; Saldo come il proposito incrollabile. irremovibile; È più di uno sproposito ; Ostinato, fermo nel proposito ; proposito , obiettivo;