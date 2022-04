Gioco da tavolo con stanze e armi del delitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco da tavolo con stanze e armi del delitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CLUEDO

Significato/Curiosita : Gioco da tavolo con stanze e armi del delitto

Il luogo del delitto sei pedine colorate raffiguranti i sospettati le miniature delle armi le carte raffiguranti armi, sospettati e stanze una busta...

– se stai cercando la serie televisiva australiana, vedi cluedo (serie televisiva). cluedo (/'kludo/) (clue in nord america) è un gioco da tavolo con... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

