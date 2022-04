Forza che si oppone al moto di corpi a contatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forza che si oppone al moto di corpi a contatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATTRITO

Significato/Curiosita : Forza che si oppone al moto di corpi a contatto

Una forza che si oppone al movimento o allo spostamento di un corpo su una superficie: se si manifesta tra superfici in quiete relativa si parla di attrito...

In quiete relativa si parla di attrito statico, se invece si manifesta tra superfici in moto relativo si parla di attrito dinamico. si tratta di un fenomeno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

