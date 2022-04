Fiume che scorre in provincia di Gorizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume che scorre in provincia di Gorizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ISONZO

Significato/Curiosita : Fiume che scorre in provincia di gorizia

Altri significati, vedi gorizia (disambigua). gorizia (ipa:go'rija ascolta[·info]; gorica in sloveno, [g'ia], gurize in friulano standard e guriza...

