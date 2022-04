Il fisico italiano vincitore del premio Nobel nel 2021 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fisico italiano vincitore del premio Nobel nel 2021. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : GIORGIO PARISI

giorgio parisi (roma, 4 agosto 1948) è un fisico e accademico italiano, premio nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi. è attivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

