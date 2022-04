Famosa statua subacquea: Cristo degli __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famosa statua subacquea: Cristo degli __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ABISSI

Significato/Curiosita : Famosa statua subacquea: cristo degli __

Osservare la statua è una delle escursioni più famose del litorale ligure, e il cristo è diventato negli anni il simbolo della passione per la subacquea e il...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi abisso. abissi (the deep) è un film del 1977 diretto da peter yates e basato sull'omonimo romanzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

