Si esclama per dire: ho trovato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si esclama per dire: ho trovato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EUREKA

Significato/Curiosita : Si esclama per dire: ho trovato

Male, non so cosa mi dire; ho fatto anche più del mio dovere.» (alessandro manzoni, i promessi sposi, cap. xxix, 164-166). così si esprime perpetua verso...

eureka è una famosa esclamazione in greco antico attribuita ad archimede. può riferirsi anche a: antartide ghiacciaio eureka – ghiacciaio sulla costa di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

