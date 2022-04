Lo erano della plebe Tiberio e Caio Gracco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo erano della plebe Tiberio e Caio Gracco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIBUNI

Significato/Curiosita : Lo erano della plebe tiberio e caio gracco

Ks]; roma, 154 a.c. – roma, 121 a.c.) è stato un politico romano. fratello del tribuno della plebe tiberio, nel 123 a.c., dieci anni dopo la morte del...

Antica, originariamente legate alla suddivisione in tribù di roma. i primi tribuni furono creati da romolo, che nell'atto di creare le tre tribù originarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

