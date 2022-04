Dora, artista francese amata da Pablo Picasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dora, artista francese amata da Pablo Picasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MAAR

Significato/Curiosita : Dora, artista francese amata da pablo picasso

– "picasso" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi picasso (disambigua). pablo ruiz y picasso, semplicemente noto come pablo picasso (malaga...

Dora maar (parigi, 22 novembre 1907 – parigi, 16 luglio 1997) è stata una fotografa, poetessa e pittrice francese di origine croata. autrice di collage... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con dora; artista; francese; amata; pablo; picasso; Adora vano il dio Osiride; dora to; Il poeta russo marito di Isadora Duncan; Native d una città sulla dora Baltea; Ogni artista ha il proprio; artista che canta in compagnia; Allievo di un artista ; Hans, artista dadaista; Generale francese tra i più fedeli uomini di Napoleone; Denis, fisico e inventore francese del 600; Vincent, tra i presidenti della Repubblica francese ; Un genere gastronomico... alla francese ; Eleonora fu amata da Gabriele D Annunzio; Si canta sotto il balcone dell amata ; amata ... senza eguali; amata fanaticamente; pablo de... grande violinista e compositore spagnolo; Le gemelle di pablo Neruda; pablo , poeta cileno; pablo che fu un celebre violoncellista; Guillaume __, poeta, amico di picasso ; Un pittore come Gris e picasso ; La picasso della moda; Cimentarsi nell'arte di picasso ; Cerca nelle Definizioni