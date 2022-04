Detto comunemente grasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detto comunemente grasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIPIDE

Significato/Curiosita : Detto comunemente grasso

Della guancia, che è detto strutturale perché invariante rispetto alla dieta). il grasso dorsale è generalmente tutto il grasso sottocutaneo, dunque con...

(cerebroside) e sfingolipidi (sphingomielina). i termini lipoide, lipina, lipide e lipide sono stati usati con vari significati, dall'autore. nel 1912, rosenbloom... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con detto; comunemente; grasso; Così è detto il carcinoma intraepiteliale; Era nouveau ma fu detto anche Liberty; Il re d Inghilterra detto Cuor di Leone; detto in latino tradotto in cogli l attimo; Sapore comunemente abbinato al gelato rosa; Così sono comunemente detti i carassi dorati; Pianta detta comunemente insalata; Così è detto comunemente il regno dei defunti; Il grasso sotto la cotenna; Il giorno grasso ... con martedì; Il grasso superfluo; Lotta giapponese per... grasso ni; Cerca nelle Definizioni