Dagli arti deformi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : STORPIO

Significato/Curiosita : Dagli arti deformi

Che tiene il libro dei vangeli, e poggia su un piedistallo raffigurante le arti liberali. nella parte inferiore della strombatura vi sono dodici statue,...

Ermanno di reichenau, detto il contratto o lo storpio (lat.: hermannus contractus, tedesco hermann der lahme) (altshausen, 18 luglio 1013 – isola di reichenau... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

