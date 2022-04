In cucina, la trasformazione da liquido a denso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cucina, la trasformazione da liquido a denso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIDUZIONE

Significato/Curiosita : In cucina, la trasformazione da liquido a denso

Concentrato di pomodoro, la conserva più normalmente usata in cucina, più denso, o il triplo concentrato di pomodoro, ancora più denso e leggermente scuro...

Numero di ossidazione, mentre una riduzione comporta una diminuzione del numero di ossidazione. le semireazioni di riduzione e ossidazione possono essere rappresentate... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con cucina; trasformazione; liquido; denso; cucina a base di elementi di più aree del mondo; Modo di cucina re al forno; cucina no le orecchiette e bevono il Primitivo; Mobiletti alle pareti della cucina ; La trasformazione e il riuso di materiali usati; Fertilizzante ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti urbani; Lo è una grandezza che conserva sempre lo stesso valore rispetto ad una trasformazione ; Cambiamento, trasformazione ; Si aggiunge in lavatrice liquido o in polvere; Bottiglia di detergente liquido , shampoo, ecc; Ricchi di liquido ; liquido o solido, permette di lavarsi; Simile ad un preparato medico denso e dolciastro; Divenuto più denso ; denso , compatto; È denso , giallo e dolce; Cerca nelle Definizioni