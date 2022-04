Credenza in cui si tengono i prodotti alimentari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Credenza in cui si tengono i prodotti alimentari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISPENSA

Significato/Curiosita : Credenza in cui si tengono i prodotti alimentari

Sostentamento". a ciò si aggiunge la credenza religiosa pagana della trasmigrazione delle anime anche in corpi animali, per cui il consumo di animali...

dispensa – istituto del diritto dispensa – mobile della cucina o ambiente della casa destinato alla conservazione dei generi alimentari dispensa – unità...

Per conservarla... ci vuole ima credenza ; Antica e bassa credenza da sala da pranzo; Ordine di rettili a cui appartengono le testuggini; tengono conferenze; Sostengono i cavi elettrici; Sostengono ciocchi ardenti; prodotti per le trasfusioni; Globuli bianchi prodotti anche dal timo; prodotti di bellezza; prodotti tessili; Un rivenditore di alimentari ; Malattia che fa parte dei disturbi alimentari ; Contiene scorte alimentari gelate; Lo sono i prodotti alimentari più naturali... in breve;