Contrapposta all Antartide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contrapposta all Antartide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARTIDE

Significato/Curiosita : Contrapposta all antartide

Dell'emisfero boreale della terra, circostante il polo nord e contrapposta all'antartide, caratterizzata dalla presenza della calotta artica e della banchisa...

