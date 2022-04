Un comune crostaceo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un comune crostaceo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCAMPO

Significato/Curiosita : Un comune crostaceo

Aragosta mediterranea, aragosta spinosa europea, aragosta spinosa comune, è un crostaceo dell'ordine decapoda che vive nei fondali del mar mediterraneo e...

Nephrops norvegicus (linnaeus, 1758), conosciuto comunemente come scampo, è un crostaceo decapode della famiglia nephropidae; è l'unica specie appartenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con comune; crostaceo; Detto comune mente grasso; Gestiscono le prestazioni sanitarie in un comune ; Che fa parte della gente comune ; comune e laghetto del Comasco; crostaceo che fa pipì dalla testa; crostaceo che si dice cammini all indietro; crostaceo simile all aragosta; Un crostaceo simile all aragosta; Cerca nelle Definizioni