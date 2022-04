Si fa come tentativo di approccio con fini galanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa come tentativo di approccio con fini galanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVANCE

Significato/Curiosita : Si fa come tentativo di approccio con fini galanti

Ungherese, vista come una palese reazione e un tentativo controrivoluzionario di ritorno al passato presocialista, in chiaro contrasto con le corrispondenze...

Parte sua nega ogni accusa e rimanda la questione ad un suo rifiuto delle avance di woods. la causa si chiude con un accordo extragiudiziale nel 1989. nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

