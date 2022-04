Che resta entro la sede di competenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che resta entro la sede di competenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IN SITU

Significato/Curiosita : Che resta entro la sede di competenza

Teoria la potestà regolamentare, ma resta ferma la possibilità per lo stato di emanare regolamenti "trasversali", relativi ad ambiti di competenza regionale...

L'ibridazione fluorescente in sito, in inglese fluorescent in situ hybridization (fish) è una tecnica citogenetica che può essere utilizzata per rilevare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

