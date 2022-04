Capelli opachi e arricciati dall umidità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capelli opachi e arricciati dall umidità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CRESPI

Significato/Curiosita : Capelli opachi e arricciati dall umidita

Poi stato portato avanti dal figlio di cristoforo, silvio crespi. l'ambizioso progetto di crespi prevede di affiancare agli stabilimenti - similmente a quanto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con capelli; opachi; arricciati; dall; umidità; capelli non definiti; Lo sono i capelli dopo aver sciolto le trecce; Lo è chi ha i capelli bianchi; Laccio utile per legare i capelli ; Riflettenti, splendenti, non opachi ; Non opachi ; Rende opachi i vetri; Si manovra con una mano, dall interno; Secreta dall e ghiandole nella bocca; Uccelli dall e zampe sottili; Allontanatosi dall e qualità della sua stirpe; Prefisso per umidità ; Un indice d umidità ; Un... po di umidità ; Strumento che misura umidità relativa; Cerca nelle Definizioni