L attraversa l aereo - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : NUVOLA

Significato/Curiosita : L attraversa l aereo

L'aereo da caccia, detto semplicemente caccia, è un tipo di aereo militare progettato per dare la caccia e quindi distruggere in volo gli aerei nemici...

nuvola (disambigua). disambiguazione – "nuvole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nuvole (disambigua). in meteorologia una nuvola... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con attraversa; aereo; Il fiume americano che attraversa gli Appalachi; Si attraversa per entrare in una casa o un negozio; attraversa l Alta Italia; Si attraversa sulle strisce; Un gruppo propulsore aereo ; Regolano l assetto dell aereo ; In aereo ospita i posti più costosi: prima __; La scatola nera che registra i dati di volo di un aereo ; Cerca nelle Definizioni