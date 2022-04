Attività salutista di corsa all aria aperta ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attività salutista di corsa all aria aperta ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : JOGGING

Significato/Curiosita : Attivita salutista di corsa all aria aperta ing

Il jogging (dal verbo inglese to jog, letteralmente «procedere a balzi»), detto anche (in italiano ma non in inglese) footing, è un passeggio in forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con attività; salutista; corsa; aria; aperta; Come un attività che dà un utile; Un attività degli artificieri; Imposta Regionale sulle attività Produttive; Pause nell attività ; Le abitudini del salutista ; Nato a Milano il 22 settembre 1978, il personaggio raffigurato nella foto è un cuoco salutista e scrittore italiano; Sport all aria aperta simile alla corsa ; Finali di corsa ; Produttore di biciclette da corsa di Busnago; In una corsa ce l ha chi si trova davanti; Sport all aria aperta simile alla corsa; Parti di un opera musicale o letteraria ; Un gas dell aria ; Leguminosa originaria dell oriente; Sport all aria aperta simile alla corsa; Si caccia a bocca aperta ; Non la si lascia mai aperta ; Insieme di reazioni e giudizi, può essere aperta ; Cerca nelle Definizioni