Antico bacile per lavarsi - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CATINO

Significato/Curiosita : Antico bacile per lavarsi

Vicano e nella penisola sorrentina che per la festa dell'ascensione prepara il cosiddetto "vacillo", una bacile riempito di acqua, petali di rose ed erbe...

Significati, vedi catino (disambigua). disambiguazione – "bacile" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bacile (disambigua). il catino o bacino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

