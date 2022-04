L amore era ai suoi tempi per García Márquez - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L amore era ai suoi tempi per García Márquez. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLERA

Significato/Curiosita : L amore era ai suoi tempi per garcía márquez

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi colera (disambigua). il colèra è una tossinfezione dell'intestino tenue da parte di alcuni ceppi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con amore; suoi; tempi; garcía; márquez; Clamore , concitazione; Una che soffre per amore ; Un amore senza domani; Quella d amore è preferibile a quella di guerra; Non tuoi né suoi miei; Ha tra i suoi esponenti De Sica e De Santis; I suoi Castelli comprendono una zona di Verdicchio DOC; Terminava i suoi discorsi con la frase Delenda Carthago; Vezzo d altri tempi ; tempi verbali del passato; Istitutori d altri tempi ; Commerciante di oggetti d altri tempi ; L attore garcía Bernal; Federico garcía ... poeta; Uno spagnolo come Federico garcía Lorca; garcía __, poeta spagnolo; Un márquez della MotoGP; Vi corrono márquez e Mir; Un márquez in MotoGP; La Moto di Marc márquez ;