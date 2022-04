Si accendono di sera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si accendono di sera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LUCI

Significato/Curiosita : Si accendono di sera

Antichità si usasse mostrarla fuori dalla porta di casa. si accendono i lumi dopo la comparsa delle stelle, ormai iniziata la sera (cfr zmanim); prima di shabbat...

luci è il plurale di luce. agostino natale luci – fotografo italiano, attivo tra il xix e il xx secolo in toscana andrea luci – calciatore italiano anfuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 aprile 2022

Altre definizioni con accendono; sera; Si accendono per devozione; S accendono per la Messa; Si accendono per vedere; Li accendono gli autisti; sera fino, storico e presbitero del 700; Canta Vasco Rossi: __ anni hai, stasera ; Una misera e tetra abitazione; Passera ceo come il merlo; Cerca nelle Definizioni