Violaceo in volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Violaceo in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAONAZZO

Significato/Curiosita : Violaceo in volto

Cutanee: le più frequenti sono il rash eliotropo, un eritema violaceo prevalente sul volto, un edema periorbitario duro (senza segno della fovea) e anomalie...

Il paonazzo è un colore violaceo piuttosto scuro. è un pigmento pittorico (perossido di ferro) di uso tradizionale nell'affresco, quasi sempre come sostituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con violaceo; volto; L ortaggio violaceo ; violaceo ... come certi nasi; Susina colore violaceo ; Color rosso violaceo ; Lo si assegna perché venga svolto ; Le fattezze del volto ; Veggente coinvolto nel trucco del cavallo di Troia; Sconvolto dall ira; Cerca nelle Definizioni