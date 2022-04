Veloce mezzo di trasporto con motore a reazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veloce mezzo di trasporto con motore a reazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AVIOGETTO

Significato/Curiosita : Veloce mezzo di trasporto con motore a reazione

Nelle sue svariate forme, dimensioni e configurazioni, come mezzo di trasporto di persone, di merci e come strumento militare. il flyer, il primo aeroplano...

Un aereo a reazione, detto anche aereo a getto, aviogetto o anche solamente getto (in inglese jet plane), è un aeroplano spinto da un motore a reazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

