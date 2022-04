Un teatro di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un teatro di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCALA

Significato/Curiosita : Un teatro di milano

Ducal teatro alla scala, semplicemente noto come teatro alla scala, colloquialmente chiamato la scala, è il principale teatro d'opera di milano. considerato...

Disambiguazione – "la scala" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi la scala. coordinate: 45°28'02.95n 9°11'22.21e / 45.467486°n 9...

Altre definizioni con teatro; milano; Celebre anfiteatro della città di Romeo e Giulietta; Nascondono il retro del palco a teatro ; Avvicina... gli attori a teatro ; Il teatro in cui si tiene il Festival di Sanremo; Il verbo di sportivi... come Maurizio Damilano ; Lo è innamorarsi a milano , per Memo Remigi; Piazza: vi ha sede la Borsa di milano ; A milano c è la Brutta; Cerca nelle Definizioni