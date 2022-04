Spronare, incitare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spronare, incitare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPINGERE

Significato/Curiosita : Spronare, incitare

Monte piana, dimostrò il proprio eroismo continuando a combattere e a spronare i commilitoni nonostante fosse stato ferito ad un piede. promosso al grado...

Di massacri sia nei confronti dei civili, sia dei prigionieri, tanto da spingere il generale guglielmo nasi ad istituire un premio di cento lire per ogni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con spronare; incitare; Lo usa il fantino per spronare il cavallo; spronare ad agire; Lo può usare il cavaliere per spronare il cavallo; Bastone dalla punta acuminata per spronare animali; Lo gridano gli sportivi per incitare i ciclisti; Si grida per incitare il corridore; Si grida per incitare qualcuno; incitare sobillando; Cerca nelle Definizioni