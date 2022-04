Sostanza che serve a proteggere la pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza che serve a proteggere la pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SEBO

Significato/Curiosita : Sostanza che serve a proteggere la pelle

Pratica un'azione, ad esempio assumere una sostanza stupefacente, raggiungo uno stato di piacere, ma non serve per placare uno stato di ansia. le compulsioni...

Il sebo è una miscela di diversi lipidi secreta dalle ghiandole sebacee sulla pelle di quasi tutti i mammiferi. non si trova nelle specie acquatiche (cetatei... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

sostanza in grado di distruggere i funghi; Una sostanza che dà dipendenza; Una potente sostanza psichedelica; sostanza colorante rossa; Quella di pesce serve per addensare dolci; Il dispositivo che serve a togliere il ghiaccio dal frigorifero; Apertura che serve a chiudere; Per accedervi serve una connessione; Accessorio necessario per proteggere la testa; Si batte per proteggere la fauna; In testa per proteggere i capelli... o asciugarli; Si deve proteggere quella amazzonica; Si nota sulla pelle ; La pelle spessa del maiale; Uno strato della pelle ; pelle suina;