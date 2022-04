Seguace di sant Ignazio di Loyola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Seguace di sant Ignazio di Loyola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Seguace di sant ignazio di loyola

ignazio di loyola, in basco íñigo lópez de loyola (loyola, 23 ottobre 1491 circa – roma, 31 luglio 1556), è stato un religioso spagnolo, fondatore della...

Per la prima volta dall'arrivo dei gesuiti in india, il numero dei cattolici cominciò a diminuire. nel 1606 il gesuita roberto de nobili fu inviato come...