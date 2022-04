Relativo alla Vergine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo alla Vergine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARIANO

Significato/Curiosita : Relativo alla vergine

L'apocalisse della vergine è un apocrifo del nuovo testamento scritto in greco relativo alla vergine maria. tardo e di difficile datazione, è stato pubblicato...

Italia mariano – frazione di parma mariano comense – comune della lombardia mariano del friuli – comune della provincia di gorizia in friuli-venezia giulia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con relativo; alla; vergine; relativo ad un industria in cui non può mancare lo zucchero; relativo all Urss; relativo a volatili; relativo al giorno corrente; Un colpo che alla rma; Argilla gialla o rossa; È attaccato alla scapola; In testa alla gente; Il segno fra vergine e Scorpione; Propria della vergine ; La Santa vergine ; Il vergine prodotto dei frantoi; Cerca nelle Definizioni