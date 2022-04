Possono causare l affondamento di una nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono causare l affondamento di una nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Possono causare l affondamento di una nave

Fatto volontario per cause belliche, vedi: affondamento il naufragio è la perdita totale di una nave o di una imbarcazione per cause accidentali cui può...

Mondiale, in nessun caso si arrivò alla manovra nave contro nave, mentre speronamenti vennero eseguiti nelle due guerre mondiali contro unità subacquee; in...