Al plurale diventa gli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al plurale diventa gli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LO

Significato/Curiosita : Al plurale diventa gli

Arabo muslim (plurale: muslimun / in), ossia "sottomesso (ad allah)". in persiano il sostantivo è identico all'arabo, mentre al plurale diventa musliman....

lo – codice vettore iata di polskie linie lotnicze lot lo – codice fips 10-4 della slovacchia lo – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua lao lo – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

