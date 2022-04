La petrosa isola di Ulisse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La petrosa isola di Ulisse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ITACA

Significato/Curiosita : La petrosa isola di ulisse

L'irresistibile fascino di quell'isola fu celebrato da omero, il mitico cantore delle avventure di ulisse. in effetti, l'isola del foscolo nella poesia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi itaca (disambigua). itaca (in greco: , traslitterato: ithaki) è un'isola greca del mar... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con petrosa; isola; ulisse; Grande isola indonesiana; isola re e mettere in difficoltà: fare terra __; L isola in cui morì Garibaldi; Li isola l elettricista; L isola di ulisse e Penelope; Padre di ulisse nella mitologia greca; ulisse lo era per nascita; Contese a ulisse le armi di Achille; Cerca nelle Definizioni