Particolarmente ricercati dal collezionista - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : RARI

Questi gettoni, per la loro rarità e originalità, sono particolarmente ricercati dai collezionisti. alcuni, ad esempio, erano decorati con frasi della bibbia...

Coordinate: 35°46's 71°25'w / 35.766667°s 71.416667°w-35.766667; -71.416667 rari (termine che in lingua mapudungun definisce un tipo di cespuglio o arbusto)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

