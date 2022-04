É l ombelico della Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: É l ombelico della Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENNA

Significato/Curiosita : E l ombelico della sicilia

Piazza vittorio emanuele ii, piazza vi dicembre e piazza umberto i, cuore pulsante dell'ombelico di sicilia, oltre ad altre piazze notevoli per chiese o...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enna (disambigua). enna (castruggiuvanni in siciliano) è un comune italiano di 25 775 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con ombelico; della; sicilia; Il taglio dei pantaloni che coprono l'ombelico ; Callimaco la defini l'ombelico della Sicilia; I Romani la definirono ombelico di Sicilia; E l'ombelico della Sicilia; La Isoardi della Tv; Iniziali della Proclemer; Un dito della mano; Il Renzi della politica; Si trova in sicilia ; Fanno buchi... in sicilia ; Contro di essi si combatterono i Vespri sicilia ni; Spagnoli che governarono in sicilia ; Cerca nelle Definizioni