Se ne occupa, con le politiche sociali, un nostro ministero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne occupa, con le politiche sociali, un nostro ministero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAVORO

Significato/Curiosita : Se ne occupa, con le politiche sociali, un nostro ministero

488917°e41.906111; 12.488917 il ministero del lavoro e delle politiche sociali è un dicastero del governo italiano. si occupa delle funzioni spettanti allo...

Disambiguazione – se stai cercando il concetto della fisica, vedi lavoro (fisica). il lavoro è un'attività produttiva, che implica la messa in atto di conoscenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

