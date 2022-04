Ha un morso mortale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un morso mortale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COBRA

Significato/Curiosita : Ha un morso mortale

Restanti il morso comporta ferite necrotiche, tossicità sistemica e, più di rado, la morte. i generi di ragno riconosciuti come potenzialmente mortali sono quattro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cobra (disambigua). il cobra è il nome comune utilizzato per identificare alcuni elapidi in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con morso; mortale; Fa sentire il morso nello stomaco; Malattia virale causata dal morso del cane; Il rimorso di non aver fatto; Sono affibbiate al morso ; Immortale ; Immortale , perenne; Per i cristiani, peccato non considerato mortale ; La bevanda mortale di Socrate; Cerca nelle Definizioni