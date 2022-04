Monte della Bibbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monte della Bibbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Monte della bibbia

Dell'imperatore costantino, identificò il monte oreb citato nella bibbia con un'altura a sud della penisola del sinai, rinominata monte di mosè, in arabo gebel musa...

833333 la penisola del sinai (in arabo: , shibh jazirat sina; in ebraico: , o più semplicemente il sinai) è una penisola di forma...