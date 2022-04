Si mette nel fagotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mette nel fagotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ROBA

Significato/Curiosita : Si mette nel fagotto

Francese. mentre fra i legni si annoverano: flauto e ottavino, clarinetto e clarinetto basso, sassofoni, oboe e corno inglese, fagotto e controfagotto. ^ negli...

La roba è una novella di giovanni verga pubblicata per la prima volta sulla rivista la rassegna settimanale nel 1880, poi successivamente compresa nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con mette; fagotto; Si mette al piede; Permette di fotografare soggetti molto distanti; Permette di filtrare sabbia o farina; Chi commette più volte lo stesso reato; L imboccatura del fagotto ; La porta via chi fa fagotto ; E' doppia nel fagotto e nell'oboe; Cerca nelle Definizioni