I malati... gialli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I malati... gialli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ITTERICI

Significato/Curiosita : I malati... gialli

Uva gialla, stretta nella mano destra (simbolo della costante caducità dell'esistenza e della presenza incombente della morte). il bacchino malato è uno...

Quadro clinico della forma itterica, che si presentava improvvisamente con febbre, splenomegalia e ittero. la forma itterica della leptospirosi prese il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con malati; gialli; Figura che si prende cura di anziani e malati ; Scemano negli ammalati ; Ospitano feriti e ammalati ; Curano i malati di mente; Film di Verdone con Laura Chiattie Marco gialli ni; Non mancano nei libri gialli ; Ha le dita ingialli te; Il grande precursore di tutti i gialli sti; Cerca nelle Definizioni