Leguminosa originaria dell oriente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leguminosa originaria dell oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SOIA

Significato/Curiosita : Leguminosa originaria dell oriente

18 milioni di tonnellate raccolte nel 2007, i piselli sono la quarta leguminosa a livello mondiale per produzione, dopo la soja (216 mt), le arachidi...

La soia o soja (glycine max (l.) merr.) è una pianta erbacea della famiglia delle leguminose, oggi delle fabaceae, dopo la suddivisione in tre famiglie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 aprile 2022

Altre definizioni con leguminosa; originaria; dell; oriente; leguminosa da olio di semi; Una leguminosa esotica; Una leguminosa coltivata come foraggio; Razza bovina originaria del centro Italia; Lo stato di cui è originaria Shakira; originaria e autoctona, in relazione a una specie; Ne è originaria la patata; . La scia... dell aratro; Un dito dell a mano; Il Renzi dell a politica; La coda dell Eurostar; Umili lavoratori salariati in Estremo oriente ; Per noi è l oriente ; Il dittongo d oriente ; Si oppone all oriente ; Cerca nelle Definizioni